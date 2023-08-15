الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرقابة الصحية: اعتماد وتسجيل 9 وحدات ومراكز طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية والسويس

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

-  مركز طب أسرة المحسمة القديمة بالإسماعيلية.
-  وحدة طب أسرة الظاهرية بمحافظة الإسماعيلية.
-  وحدة طب أسرة حاجر المحاميد قبلي بمحافظة الأقصر. 
-  وحدة طب أسرة الزمامى بالأقصر.
-  وحدة طب أسرة النجوع بحرى بالأقصر.

 وفي ذات السياق، قررت الهيئة تسجيل مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومستشفي المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، إلى جانب تسجيل ٥ وحدات ومراكز طب أسرة وهي:  
-   وحدة طب أسرة السويس ١ بمحافظة السويس 
-  مركز طب أسرة صحة مصر بمحافظة السويس  
-   مركز طب أسرة أبوعطوه بمحافظة الإسماعيلية 
-    مركز طب أسرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية
-   وحدة طب أسرة أبوطفيلة بمحافظة الإسماعيلية.


وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

الدكتور احمد طه الهيئة العامة للاعتماد وحدة طب أسرة مستشفى المجمع الطبي القاهرة الجديدة هيئة الاعتماد

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