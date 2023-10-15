الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات بين شكرى وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول غزة

اتصال هاتفي بين سامح
اتصال هاتفي بين سامح شكري وحسين الشيخ

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحرص شكري، خلال الاتصال، على الاستماع من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من ظروف قاسية تحت القصف المتواصل والحصار والدعوات لإخلاء منازلهم والبقاء دون مأوى ملائم.

وأكد وزير الخارجية مواصلة مصر بذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء، منوهًا باستمرار المشاورات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف القصف الإسرائيلي، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وكذلك الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير.

وجدَّد "شكري" التأكيد على موقف مصر الثابت والداعي إلى التعامل مع جذور الأزمة الراهنة، من خلال العمل على استئناف عملية السلام، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

سامح شكري وزير الخارجية منظمة التحرير قطاع غزة المشاورات المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

استئناف تشغيل المياه في مناطق بجنوب غزة

الرئيس السيسى: "محصلش فى منطقتنا العربية بأنه تم استهداف اليهود فى التاريخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه إسرائيل خلال اليوم

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو