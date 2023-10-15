الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع النواب": ما يحدث بفلسطين جريمة فى حق الإنسانية

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948.

وأضاف، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.

واستنكر رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان إرسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل، قائلًا: هل إسرائيل في حاجة لهذا النوع؟.

وأكد أن حجم القنابل التي ألقيت على الفلسطينيين خلال هذه الأيام، والتي تقدر بنحو 4 آلاف طن، تعادل ما ألقى على أفغانستان في عام كامل، واصفًا ما حدث بأنه جريمة في حق البشرية والإنسانية.

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مصر تقوم بجهود عظيمة في القضية الفلسطينية

ووصف عضو مجلس النواب ما تقوم به مصر بالجهود العظيمة في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تضحيات في الوقت السابق تقدر بأكثر من 120 ألف شهيد و200 ألف مصاب.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، قائلًا: القيادة السياسية الحكيمة أكدت أنه يتعارض مع الأمن القومي المصري.

الأمن المصري مسئولية وطنية للقيادة السياسية والشعب 

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: الأمن المصري مسئولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري، متابعًا: إذا كانت إسرائيل تريد السلام يجب أن تكون اتفاقيات حل الدولتين هى الحل الأمثل.

وأشار اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لحل القضية بتهجير الشعب الفلسطيني، قائلًا: الأمن القومي المصري خط أحمر.

وتابع عضو مجلس النواب: "من يفكر في أي شيء تجاه مصر، عليه أن يتذكر ما حدث في أكتوبر 1973، وما قام به جيش مصر العظيم".

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