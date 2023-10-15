"الباز" يبدأ تقديم حلقات استثنائية من "الشاهد" عن خطط استهداف سيناء.. اليوم

يقدم برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الأحد، أولى حلقاته الاستثنائية على قناة "extra news" لفضح مشروع "غيورا آيلاند" بعنوان "خطة الشيطان".

ويلقى البرنامج الضوء على المخطط الذي تم وضعه منذ عام 2000 على يد رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند، حيث كانت خطته تنص على توسيع رقعة قطاع غزة الفلسطيني من خلال اقتطاع جزء من سيناء وضمها للقطاع.

ويستضيف برنامج الشاهد، اليوم الأحد، السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث يكشف عن تفاصيل تلك الخطة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يستأنف برنامج الشاهد إذاعة باقى حلقات موسمه الحالي حول حرب السادس من أكتوبر بعد الانتهاء من إذاعة الحلقات الاستثنائية.