فريق طبي بمستشفى أبو المطامير ينجح في إعادة شاب للحياة بعد توقف عضلة القلب بساعة

نجح فريق طبي بمستشفى أبوالمطامير بمحافظة البحيرة فى إعادة شاب للحياة بعد تعرضه لصعق كهربائي وتوقف عضلة القلب تمامًا بعمل إنعاش قلبي رئوي، وذلك استكمالًا لسلسلة التميز فى الأداء والتشبث بالأمل حتى اللحظات الأخيرة من الفرق الطبية بكافة مستشفيات البحيرة، وإيمانا من الجميع بأن العلم لا يقف عند حدود معينة، وليس له مقاييس ينتهى عندها، وأن ارادة الله فوق كل ارادة، وأنه فوق كل ذى عِلمٍ عَليم.

توقف تام فى عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي

من جانبه؛ أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن ما حدث يعد معجزة جديدة من تلك المعجزات التى تستحق أن نتحدث عنها ونبرزها، ونشيد بالفريق الطبي القائم عليها، فقد وصل إلي مستشفى ابوالمطامير المركزي شاب " ك. غ.ع"، عمره ١٧ سنة، مقيم بإحدى القرى المجاورة لمدينة أبوالمطامير، بصحبة الأهل والجيران، يعاني من توقف تام فى عضلة القلب نتيجه صعق كهربائي.

وعلى الفور تم دخوله غرفة الإنعاش القلبي الرئوي في حضور أطباء العنايه برئاسة الدكتورة رندا راشد أبو كاشيك، والدكتور محمد عيد، وتم تفعيل الكود بلو "فريق الإنعاش القلبي الرئوي CPR" مشكل من كلا من: إيناس عزت، عبير محمد فوزي، مي ابراهيم فرج، محمد منصور عطيه، أحمد محمد كمال" وتم الإستعانه أيضًا بباقي تمريض قسم الطوارئ حشمت صابر جبره، ايمان صبحي".

إنعاش قلبي رئوي لمدة ٢٠ دقيقة

كما أكد الدكتور هاني جميعة أن الفريق بدأ العمل كخلية نحل وبدأ على الفور عمل دورات إنعاش قلبي رئوي لمدة ٢٠ دقيقة، وبفضل الله عاد القلب للنبض مرةً أخرى، ثم توقف بعد ذلك وواصل الفريق عمله عن طريق عمل صدمات كهربية لتنظيم معدل ضربات القلب، وتم انتظامه بعد ساعة كاملة من العمل الشاق والجاد،"دورة الإنعاش القلبي يتم خلالها إعادة تقييم المريض بين كل دورة والأخرى، ولو احتاج لصدمة كهربائية، يتم عملها لحين عودة القلب للنبض من جديد "، مشيرا إلى أن المريض الآن على جهاز التنفس الصناعي وحالته مستقرة.

وتم ذلك من خلال التنسيق مع فريق الـ ١٣٧ ومدير الطوارئ بالمديرية الدكتور محمد الصعيدي، حيث تم توفير سرير عناية بجهاز تنفس صناعي بقسم العناية بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد إسماعيل أخصائي العناية، وبحضور مدير قسم الطوارئ والدكتور أحمد الجندي ونائب مدير المستشفى د.صلاح راضي، شارك فى الإنقاذ فريق المعمل، والتنظيم الجيد لفريق العمل بالطوارئ وعلى رأسهم معاون المستشفى محمد عبد الله.

ووجه الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، التحية والتقدير للفريق الطبي الذى أشرف على حالته، وساعد على إنقاذه بمستشفى أبوالمطامير المركزي.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر والتحية والتقدير للدكتور مصطفى شلبي مدير المستشفى والفريق الطبي والإداري المعاون له، ولجميع العاملين بالمستشفى، مشيرا إلى أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوي للإرتقاء بالخدمة الطبية، وبخاصة أساسيات دعم الحياة، والإنعاش القلبي الرئوي، يُعد أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، وهو إجراء لا يمكن الاستهانة بأهميته إذ يساهم بشكلٍ جذري في زيادة معدل فرص البقاء على قيد الحياة.