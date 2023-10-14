البحيرة تطلق حملة مكبرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيره حملة القوارض والتي تنفذ بعد حصاد المحاصيل الصيفية مباشرة، وذلك فى مراكز المحمودية، الرحمانية، دمنهور، إيتاى البارود، شبراخيت، كفر الدوار، وجاري التنفيذ حاليا بمركزى أبو المطامير وجناكليس، وتستكمل باقى المراكز وهى الدلنجات، كوم حمادة، أبو حمص، حوش عيسى، رشيد، إدكو، طبقا للبرنامج الزمنى للحملة والتى تنتهى فى 31-10-2022.

تنفيذ حملة لمكافحة القوارض

وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأنة يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض، عقب حصاد المحاصيل الصيفية موسم ٢٠٢٣، تنفيذا لاستراتيجية العمل بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا، لافتًا أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون، وقد بدأت الحملة من تاريخ 16/9 / 2023 وتستمر حتى تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

وأكد المهندس موفق ساري، وكيل الوزارة، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تنفيذ حملة للقضاء على القوارض بصورة متميزة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى.

تنفيذ الحملة في ١٤ مركزا

وأضاف المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم فى الحملة هى ١٦٩ كيلو جرام محمله على كمية جريش أذرة قدرها ١٦٩٠٠ كيلو جرام، والتى يتم تعبئتها فى أكياس زنة ١٠ - ١٥ جرام، وتوزع على مسافات قدرها ١٠ متر فى بؤر الاصابه المستهدف مكافحتها بالإضافة لكمية من طعم الليبت المسيل للدم والتى قدرها ١٢١٤ كجم ، ويتم تعبئتها فى أكياس زنة ٨٠ جرام وتوزع على مسافات قدرها ٢٥ متر فى بؤر الإصابة، والمساحة المستهدف مكافحتها هى ٢٧٤٠٤٢ فدان، ويتم تنفيذ الحملة بعدد ١٤ مركزا وبعدد ٣٩٣ جمعية، والعمل يسير بصورة جيدة وفقا للتعليمات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة.