السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة تطلق حملة مكبرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيره حملة القوارض والتي تنفذ بعد حصاد المحاصيل الصيفية مباشرة، وذلك فى مراكز المحمودية، الرحمانية، دمنهور، إيتاى البارود، شبراخيت، كفر الدوار، وجاري التنفيذ حاليا بمركزى أبو المطامير وجناكليس، وتستكمل باقى المراكز وهى الدلنجات، كوم حمادة، أبو حمص، حوش عيسى، رشيد، إدكو، طبقا للبرنامج الزمنى للحملة والتى تنتهى فى 31-10-2022.

 تنفيذ حملة لمكافحة القوارض

وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأنة يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض، عقب حصاد المحاصيل الصيفية موسم ٢٠٢٣، تنفيذا لاستراتيجية العمل بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا، لافتًا أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون، وقد بدأت الحملة من تاريخ 16/9 / 2023 وتستمر حتى تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣. 

وأكد المهندس موفق ساري، وكيل الوزارة، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تنفيذ حملة للقضاء على القوارض بصورة متميزة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى.

 تنفيذ الحملة في ١٤ مركزا

وأضاف المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم فى الحملة هى ١٦٩ كيلو جرام محمله على كمية جريش أذرة قدرها ١٦٩٠٠ كيلو جرام، والتى يتم تعبئتها فى أكياس زنة ١٠ - ١٥ جرام، وتوزع على مسافات قدرها ١٠ متر فى بؤر الاصابه المستهدف مكافحتها بالإضافة لكمية من طعم الليبت المسيل للدم والتى قدرها ١٢١٤ كجم ، ويتم تعبئتها فى أكياس زنة ٨٠ جرام وتوزع على مسافات قدرها ٢٥ متر فى بؤر الإصابة، والمساحة المستهدف مكافحتها هى ٢٧٤٠٤٢ فدان، ويتم تنفيذ الحملة بعدد ١٤ مركزا وبعدد ٣٩٣ جمعية، والعمل يسير بصورة جيدة وفقا للتعليمات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة. 

مديرة الزراعة بالبحيرة حملة على القوارض حملة للقوارض محافظة البحيرة مركز الدلنجات

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

اليوم.. فريد زهران يبدأ أولى جولاته الانتخابية من "سرس الليان" بالمنوفية

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة