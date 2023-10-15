الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محكمة النقض تؤيد إدراج علا القرضاوي وزوجها على قوائم الإرهاب

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من 14 متهما محكوم عليهم في القضية رقم 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ "الجناح العسكري لجماعة الإخوان"، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ومن بين المتهمين علا القرضاوي ونجله يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي خلف.

صدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار رفعت محمود طلبة وعضويه المستشارين عمرو فاروق الحناوي وخالد محمد بخيت الحادي ومحمد عبد المنعم هديب وكمال علي عبد الله والدكتور احمد محمد عثمان ومحمد فاروق الحنفي ووائل محمد الشيمي ويوسف عبد الفتاح محمد خليل ومحمد علي ابو زيد الوكيل وخالد محمد الطاهر وسكرتارية كل من محمود صبحي وسامح عليوه وعلي محمد علي. 

 المتهمون كانوا موزعين جغرافيا على مستوى الجمهورية 


وكان أمر الإحالة في القضية، قد بين  أن المتهمين من ضمن عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات، وأن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية.

قوائم الإرهاب علا القرضاوي إدراج محكمة النقض

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