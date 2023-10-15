رئيس "برلمانية حماة الوطن": العمل الجماعي منهجيتنا في تحسين حياة المواطنين

أرسل حزب حماة الوطن، خطابا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فيه تجديد الثقة للنائب أحمد بهاء شلبي، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع.

وأعرب النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم، عن شكره وتقديره لثقة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى، وأعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الحزب بجميع محافظات الجمهورية على تجديد الثقة واختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للمرة الرابعة على التوالي.

وأضاف:" أتمنى أن أكون علي قدر الثقة، ومعبرا عن توجهات الحزب ونوابه تحت القبة بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى العظيم.

العمل الجماعي هو منهجية الحزب

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن العمل الجماعى هو المنهجية التي نعتمد عليها لتحقيق نتائج تساهم فى تحسين حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

استخدام الأدوات البرلمانية المتنوعة



وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن جزءا كبيرا من خطة عمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع ستركز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تحتاج لتعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة، الى جانب التفاعل مع المتغيرات اليومية التي تتطلب استخدام الأدوات البرلمانية المتنوعة ما بين رقابية وتشريعية لتتماشى جنبا الى جنب مع برامج الحكومة لدعمها أو إعادتها لمسارها فى حال تطلب الأمر ذلك.

وتجدر الإشارة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ألقى بيانا خلال الجلسة العامة، حول الأحداث الجارية في فلسطين، قائلا إنَّ مِنْ فتنِ هذا الزمانِ تسميةَ الأشياءِ بغيرِ مُسمياتها، وقلبَ الحقِ باطلٍ والباطلِ حق، فعلى مدارِ الأيامِ الماضيةِ، وتحديدًا منذُ صبيحةِ يومِ السبتِ الموافقِ السابعِ منْ أكتوبر الجاري، وحتى الساعاتِ الأولى منْ يومنا هذا، ومجلسُ النوابِ يتابعُ عنْ كثَبٍ الأحداثَ الجاريةَ في فلسطينَ الشقيقةِ، بقلوبٍ يعتصرها الحزنُ وعقولٍ واعيةٍ للخطرِ الدامي الذي قدْ تتعرضُ لهُ المنطقةُ بأكملها.

وأضاف رئيس مجلس النواب، “لقدْ تكشفَ لمجلسِكم الموقرِ منْ خلالِ متابعتِهِ الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدوليِّ تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ؛ أنَ هناكَ أصواتًا ترغبُ في تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهيَ القضيةُ الفلسطينية، ولذلكَ وجدَ المجلسُ نفسَهُ ملزمًا كونَهُ انعكاسًا للسانِ حالِ الشعبِ المصريِ أنْ يعبرَ عنْ الإرادةِ المصريةِ الشعبيةِ تجاهَ ما يحدث؛ مِن خلالِ عدةِ رسائلَ واضحةٍ وحاسمةٍ وكاشفة، تنطلقُ كالسهامِ منْ تحتِ قبةِ مجلسِكمْ الموقر”.

وتابع رئيس المجلس أن الرسالةُ الأولى، أنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ومازالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا في دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، فارتباطُ مصرَ بقضيةِ فلسطينَ هوَ ارتباطٌ راسخٌ تمليهُ رابطةُ الدمِ معَ شعبِ فلسطينَ الأبيِ، واعتباراتُ الأمنِ القوميِ.