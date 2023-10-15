كيفية التطوع في الهلال الأحمر المصري 2023 لمساعدة سكان غزة

تفتح منظمات المجتمع المدني ومنها الهلال الأحمر المصري باب التطوع للمواطنين وفق بعض الشروط والقواعد التي ضتعها، ومع استمرار أحداث غزة وحاجة الشعب الفلسطيني إلى الدعم، ازداد التساؤل حول كيفية التطوع في الهلال الأحمر المصري 2023 لمساعدة غزة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

ازاي اتطوع في الهلال الاحمر المصري؟

وضح الموقع الرسمي لمنظمة الهلال الأحمر المصري كيفية التطوع فيه، حيث لابد أن يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع والتي يجدها في في أقرب فرع في المحافظة التي تقطن بها، واختيار جال بعينه للتطوع فيه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

ولابد من إرفاق 3 صور فوتوغرافية وصورة البطاقة الشخصية مع استمارة التطوع في الهلال الاحمر المصري مع تزكية 2 من أعضاء الفرع على الاستمارة، مع دفع اشتراك رمزي سنوي طبقًا لما يحدده كل فرع.

ولابد أن يلتزم المتطوع بقواعد العمل طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

ماذا يقدم الهلال الأحمر لفلسطين

دعم الهلال الأحمر المصري الفلسطينيين في كل النكبات التي تعرضوا لها، حتى الآن، فيتواصل الهلال الأحمر المصري مع وزارة الخارجية المصرية لفتح قنوات اتصال مباشر مع السلطات المعنية في ميناء رفح البري لتيسير عملية مرور المساعدات الإنسانية كما تواصل الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني للتنسيق لاستلام المساعدات القادمة من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارجها.

كما نسق الهلال الأحمر المصري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومنظمات الأمم المتحدة لتوضيح الخطوات والمعايير التي ينبغي أن تلتزم بها الجهات المانحة لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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