كهربا في دعم جديد لفلسطين: "علموا أولادكم أن فلسطين محتلة"

دعم محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، من جديد القضية الفلسطينية عبر حسابه على منصة “X”.

وقال كهربا منذ قليل: “سلامٌ على أرضٍ خُلِقَتْ للسلام وما رأت يومًا سلامًا”.

وتابع: “علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن القدس عقيدة ودين هو أول قبلة للمسلمين، وأن الكيان المحتل عدو، وأن المقاومة شرف، وأن مساعدة أهل فلسطين ولو حتى بالدعاء واجب علينا ”.

وواصل: “(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) اللهم إنا نستودعك غزة وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، ومساجدها....فاحفظها يا ربنا من كل سوء ومكروه....إنك على كل شيء قدير”.



واختتم: "سَلَامٌ عَلَىَ غَـزَةَ، بِمَاَ فِيِهَاَ، بِمَن فِيِهَاَ، بِكُلِّ مَاَ فِيِهَاَ.. عاشت فلسطين حرة".

سلامٌ على أرضٍ خُلِقَتْ للسلام

وما رأت يومًا سلامًا 🇵🇸💔



علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن القدس عقيدة ودين هو أول قبلة للمسلمين، وأن الكيان المحتل عدو، وأن المقاومة شرف، وأن مساعدة أهل فلسطين ولو حتي بالدعاء واجب علينا



( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم… pic.twitter.com/2RlWDv0f0K — mahmoud kahraba (@MKahraba) October 15، 2023

رسالة كوكا لدعم فلسطين



وكان المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاعب فريق بينديك سبور التركي، قد حرص على دعم القضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

وقال كوكا، في رسالته: "جئت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي كثير من الأصدقاء من غير العرب، ولهذا فإن هذا المنشور مخصص لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعلم جيدًا ما كان يحدث هناك منذ عقود، فقد استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وقتلت الآلاف من الأشخاص ودمرت كل شيء هناك، والآن تصف وسائل الإعلام الغربية الشعب الفلسطيني بالإرهابيين حتى لو حاولوا الدفاع عن أنفسهم والقتال بأسلحة صغيرة بحوزتهم".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية تكذب، فقد قالوا إنهم قطعوا رءوس 40 طفلًا لكن في الحقيقة لا توجد صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه القصة كاذبة".

واستكمل: "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، سكانها 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، ويقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليًا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان أيضًا!".

وواصل استنكاره: "كما نشر بعض المشاهير صورًا لغزة وقالوا قف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمق لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

وعبر عن غضبه قائلًا: "إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

واختتم: "أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".