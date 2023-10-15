تغريدة كوكا عن غزة تجتاح منصة "X".. ملايين المشاهدات

أحدثت تغريدة أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني ونادي بينديك سبور التركي صدى كبيراً على منصة إكس والتي يدعم فيها القضية الفلسطينية.

واقتربت تغريدة كوكا عن غزة من 7 ملايين مشاهدة، إضافة إلى 75 ألف مشاركة.

رسالة كوكا لدعم فلسطين

وقال كوكا، في رسالته: "جئت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لديّ كثير من الأصدقاء من غير العرب، ولهذا فإن هذا المنشور مخصص لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعلم جيدًا ما كان يحدث هناك منذ عقود، فقد استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وقتلت الآلاف من الأشخاص ودمرت كل شيء هناك، والآن تصف وسائل الإعلام الغربية الشعب الفلسطيني بالإرهابيين حتى لو حاولوا الدفاع عن أنفسهم والقتال بأسلحة صغيرة بحوزتهم".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية تكذب، فقد قالوا إنهم قطعوا رءوس 40 طفلًا لكن في الحقيقة لا توجد صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه القصة كاذبة".

واستكمل: "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، سكانها 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، ويقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليًا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان أيضًا!".

وواصل استنكاره: "كما نشر بعض المشاهير صورًا لغزة وقالوا قف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمق لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

وعبر عن غضبه قائلًا: "إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

واختتم: "أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".