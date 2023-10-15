الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل البرلمان: نحن أمام مخطط صهيونى يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين

أكد محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن العالم كله استمع خلال الأيام الماضية لعمليات التضليل والكذب عندما قدموا القتلى الفلسطينيين للعالم على أنهم قتلى إسرائيليون جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف وكيل مجلس النواب: "نحن أمام مخطط كبير يستهدف تجديد المخطط السابق الذي رفضه كل زعماء مصر، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك"، متابعًا: هذا المخطط يعلمه الجميع، ولكن "هيهات هيهات".

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وأشار إلى أن هذا المخطط يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط، قائلًا: "ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن النزوح إلى سيناء، ولا أعرف بأي حق في الحديث عن حقوق الإنسان".
وتوجه بالتحية للرئيس السيسي، والذي تابع في مكالمات عالمية تطورات الأوضاع، مشيدًا أيضًا بدور الخارجية المصرية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن المخطط الإسرائيلي تم فضحه، لأن مصر وسيناء لها شعب وجيش يحميها.
وقال: ولن نسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضينا، لاسيما وأن مصر نجحت في أن تعرف العالم الحقيقة.  وحذر محمد أبوالعينين من التداعيات الاقتصادية والمشكلات بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة 8 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:


بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها


1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

 2. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.
3.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

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