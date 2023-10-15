الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب": الاحتلال الإسرائيلى يتبع سياسة الأرض المحروقة

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الأحداث الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية تتطلب التكاتف بين أبناء الوطن للمرور من الأزمة، مشيرًا إلى أن فلسطين ستظل أرض الأجيال والشهداء.

وأضاف الحصري، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في تقرير مصيره وحقه في الدفاع عن أرضه بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

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وتابع هشام الحصري: "نستنكر وبكل شدة ما يتعرض له أهلنا بقطاع غزة من ممارسات دامية ووحشية من قبل الكيان المحتل، والذي يتبع سياسة (الأرض المحروقة)".

وأضاف الحصري: "الأحداث التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة كشفت الستار عن أكبر معركة وعي تعيشها الأمة العربية بوصفها صاحبة القضية الفلسطينية، حيث نجد محاولات من هنا أو من هناك لقلب الحقائق بإظهار الكيان المحتل وكأنه المجني عليه كضحية، وأن الشعب الفلسطيني المناضل هو الجاني للأسف الشديد".

وثمَّن الحصري الموقف الرسمي العربي الذي جاء جنبًا إلى جنب مع الموقف الشعبي، والذى حقق في الأيام الماضية تقدمًا ملموسًا في تلك القضية؛ وأظهر للعالم حقيقة ما يحدث، مطالبًا بالبناء على هذا الأمر، والدفع نحو عملية سلام شامل بالمنطقة أساسها حل الدولتين.

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وقال الحصري: "انتظرت من البرلمان الأوروبي أن يشجب ويدين الاحتلال الإسرائيلي، وأن يصدر قرارات صارمة في مواجهة ممارساته ضد الشعب الفلسطيني التي تجافي الإنسانية؛ إلا أنه يبدو كان مشغولًا بالشأن المصري ويبحث في مكان ما عن أية أحداث وهمية فى ملف حقوق الإنسان في مصر حتى يصدر قرارات بشأنها لا قيمة لها".

وشدد النائب هشام الحصري على ضرورة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وسرعة العودة إلى مائدة المفاوضات والحد من تفاقم الوضع الإنساني؛ نظرًا لأن استمرار الحال كما هو عليه لن يودي إلا لمزيد من التعقيدات. 

الأمة العربية الإحتلال الإسرائيلي مجلس النواب القضية الفلسطينية فلسطين والشهداء قطاع غزة

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