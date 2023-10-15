الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تخوفات إسرائيلية من فتح جبهة جديدة.. إطلاق صاروخ ثالث على الحدود اللبنانية

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

كشفت إيمان جبور مراسلة قناة الغد، عن إطلاق صاروخ ثالث مضاد للمدرعات من جهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نحو السياج الحدودي صباح اليوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة الغد"، اليوم الأحد، أن إحدى الضربات أسفرت عن ثلاثة إصابات نُقلت إلى المستشفى، وقتيلا تبين أنه عاملا عربيا كان متواجدا في المنطقة.

 تفاصيل المواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

وأشارت مراسلة قناة الغد إلى أن المواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مازالت محدودة، ولكنها أدت حتى الآن إلى خسائر بين الإسرائيليين نسبيا، حيث أسفرت عن 5 قتلى إسرائيليين منذ بداية الأحداث، بينهم جنود، مفيدة بأن الوضع في هذه المنطقة متوترا رغم أنه مازال محدودا.

وأكدت أن هناك تخوفات كثيرة ما بين الإسرائيليين خاصة الجيش الإسرائيلي، حيث إنه متخوفا من تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، وأن يفتح حزب الله بهجمة شاملة أو حرب مفتوحة على الجبهة الشمالية، وهو ما يؤدي لتحول إسرائيل بكاملها إلى مرمى صواريخ حركات المقاومة سواء من غزة أو من مقاومة لبنان.

 

الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل حرب صواريخ حركات المقاومة

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