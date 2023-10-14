حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، عن أنها شنت هجومًا على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا، وهي منطقة متنازع عليها من الأرض بين لبنان وسوريا متاخمة لمرتفعات الجولان الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، يوم السبت.

وجاء في البيان: "في الساعة 3.15 من مساء يوم السبت 14/10/2023، هاجمت حزب الله مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ دقيقة التوجيه وقذائف هاون على مواقع الرادار وروسية العلم والسماقة وزبدين والرمثا.

وتطالب كل من لبنان وإسرائيل بمنطقة مزارع شبعا. أفاد فريق سي إن إن الموجود في جنوب لبنان بالقصف على الهواء، ووصف مراسل سي إن إن بن ويدمان الحادث بأنه "أطول وأطول قصف منذ وجودنا هنا".

ووصف حزب الله في بيانه الهجمات بأنها "ضربات دقيقة ومباشرة".

الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء المدة

وانتهت مهلة مدتها ست ساعات أصدرها الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين للانتهاء من الإخلاء من مدينة غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع في الساعة الرابعة بعد الظهر.

وطلب جيش الدفاع الإسرائيلي من السكان التحرك نحو وادي غزة، في رسالة نُشرت على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.

ومن غير الواضح مدى انتشار الرسائل على الأرض في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت الحالي.

وجاء الأمر الصادر عن الجيش الإسرائيلي بعد يوم من مطالبته 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال غزة بإخلاء منازلهم.

وقام الجيش الإسرائيلي بملء الحدود بالقوات والمعدات العسكرية وسط هجوم لا هوادة فيه على المنطقة، ردًا على التوغل واسع النطاق الذي قامت به حركة حماس المسلحة في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن الحصار الجوي والبري والبحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة سيستمر لليوم السابع.

وأضاف: "نحن نستعد للمراحل المقبلة"، لكنه لم يذكر أي معلومات عما إذا كان ذلك توغلًا بريًا ومتى.