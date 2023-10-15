محافظ القليوبية يزور مصابي حادث طريق شبرا - بنها الحر للاطمئنان على حالتهم

حرص اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أثناء مروره ظهر اليوم، بطريق شبرا بنها الحر ومشاهدة حادث اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى ميكروباص والاطمئنان بنفسه على حالة جميع الركاب.

وعلى الفور، استدعى الإسعاف للمصابين وعددهم 2، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي، مكلفًا الدكتور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعمل اللازم للمصابين.

كما كلَّف المحافظ، مسؤولي المرور بمتابعة الحادث ورفع السيارات من الطريق لعدم إعاقة حركة السير، مع التحفظ على مقتنيات المصابين لحين تسليمها إليهم وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.