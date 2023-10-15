الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لطرح 12 محلاً تجارياً في مدينة طيبة الجديدة

علاء عبد اللاه
علاء عبد اللاه

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة طيبة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح وتخصيص 12 محلاً تجارياً بعدة مناطق مختلفة بمساحات تتراوح ما بين 22 متر مربع إلى 66 متر مربع للبيع بالمزاد العلني.

وأفاد المهندس علاء عبد اللاه، أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 لعقد جلسة المزاد العلني، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل على حدة. 

 الاشتراطات المادية لرسو المزاد العلني 

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه وفقا للاشتراطات الفنية المرافقة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية، فإنه يجب سداد قيمة تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل في موعد غايته جلسة المزاد. 

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات الفينة للبيع المحلات التجارية بالمزاد العلني، تتضمن بأن يتم استكمال سداد نسبة 10% من قيمة المحال وكذلك سداد 1% مصاريف إدارية كما يتم إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية لراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

واستكمال المهندس علاء عبد اللاه، أنه يتم سداد نسبة 5% من إجمالي القيمة البيعية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل والباقي يسدد بنظم تقسيط ميسرة 

المشروعات الخدمية بمدينة طيبة الجديدة 

وأفاد رئيس جهاز مدينة طيبة، أن سجل عدد المباني الخدمية التي تخدم العديد من المشروعات السكينة بالمدينة والتي جار تنفيذ نحو 95 منبي خدمي بلغ عدد المباني التي تقدم الخدمات المنفذة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 87 مبنى بينما سجل عدد المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال جهات آخر نحو 8 مباني، موضحاً أن المباني الخدمية تتضمن محلات تجارية نموذج 8 وصيدليات وحدات إدارية وتجارية فضلا عن الوحدات الصحية وغيرها.  

طرح محلات تجارية مدينة طيبة لبيع

مواد متعلقة

كيفية الحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بنظام التخصيص المباشر

رئيس جهاز السويس الجديدة تناقش تقنين أوضاع مصانع عتاقة بالقطاع الأول

جهاز السادات: 90 مليون تكلفة تطوير محطة مياه استعدادا لفصل الشتاء

جمعية شباب الأعمال تبحث مع "التصديري الهندسي" سبل دعم الصناعة

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطتي 11 و12 للصرف الصحي

جهاز غرب أسيوط: طرح 17 محلًا ووحدة إدارية للبيع 24 أكتوبر

الموافقة على تخصيص 2930 متر لتدشين كنيسة بسوهاج

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار "غير متوقع" قبل انطلاق المران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟