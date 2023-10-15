التفاصيل الكاملة لطرح 12 محلاً تجارياً في مدينة طيبة الجديدة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة طيبة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح وتخصيص 12 محلاً تجارياً بعدة مناطق مختلفة بمساحات تتراوح ما بين 22 متر مربع إلى 66 متر مربع للبيع بالمزاد العلني.

وأفاد المهندس علاء عبد اللاه، أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 لعقد جلسة المزاد العلني، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل على حدة.

الاشتراطات المادية لرسو المزاد العلني

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه وفقا للاشتراطات الفنية المرافقة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية، فإنه يجب سداد قيمة تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات الفينة للبيع المحلات التجارية بالمزاد العلني، تتضمن بأن يتم استكمال سداد نسبة 10% من قيمة المحال وكذلك سداد 1% مصاريف إدارية كما يتم إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية لراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

واستكمال المهندس علاء عبد اللاه، أنه يتم سداد نسبة 5% من إجمالي القيمة البيعية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام لكل محل والباقي يسدد بنظم تقسيط ميسرة

المشروعات الخدمية بمدينة طيبة الجديدة

وأفاد رئيس جهاز مدينة طيبة، أن سجل عدد المباني الخدمية التي تخدم العديد من المشروعات السكينة بالمدينة والتي جار تنفيذ نحو 95 منبي خدمي بلغ عدد المباني التي تقدم الخدمات المنفذة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 87 مبنى بينما سجل عدد المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال جهات آخر نحو 8 مباني، موضحاً أن المباني الخدمية تتضمن محلات تجارية نموذج 8 وصيدليات وحدات إدارية وتجارية فضلا عن الوحدات الصحية وغيرها.