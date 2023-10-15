اليوم.. مؤتمر صحفي لـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة

يعقد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، وكوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين.

المؤتمر يشهد تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى وكذلك أعضاء لجان التحكيم.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.