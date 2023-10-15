الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء لبنان الأسبق: لا يجب أن تدخل بلادنا عسكريًا فى معركة الاحتلال

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على التوترات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، قائلًا: "لا بد من إيجاد حل عادل في المنطقة، إسرائيل ارتكتب مذابح على مدار السنوات الماضية سواء في فلسطين أو لبنان".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تقاعس المجتمع الدولي في تطبيق القرارات الآيلة لحل القضية، مع استمرار الاعتداءات السافرة من قبل قوات الاحتلال كانا سببًا رئيسيًا لما نمر به الآن مذ 7 أكتوبر الماضي". 

وبالنسبة إلى لبنان، قال إن إسرائيل تحرشت بدولة لبنان أكثر من مرة، كان آخرها قصف بلدة شبعة، لافتًا إلى لبنان يجب ألا يدخل عسكريًا في هذه المعركة الجارية مع إسرائيل الآن.

وأضاف: "لبنان تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأصيب بضربات قاسية، ويتعرض خلال هذه الفترة لثلاث أزمات بين سياسية واقتصادية، وأزمة النزوح السوري على لبنان، بحيث أصبح نسبة السوريين الآن 40% من نسبة سكان لبنان، ما يجعله غير قادر على المواجهة.

وتابع فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق: "حزب الله لا يريد المواجهة، علاوة على عدم رغبة إيران في المواجهة، ولكن هناك من يستدرج لبنان إلى مثل هذه الأمور، هناك تحسب لدخول لبنان وإيران في مواجهة إسرائيل، وهو ما لا نريده للمنطقة".

فؤاد السنيورة لبنان إسرائيل أزمات لبنان غزة فلسطين

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