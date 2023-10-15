الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطينى بالقاهرة: الإعلام المصرى حمل لواء الدفاع عن قضيتنا

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني لدى القاهرة خلال المؤتمر

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، اليوم الأحد، أن الإعلام المصري حمل لواء الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مثمنًا موقف القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من دعم وإسناد تاريخي للشعب الفلسطيني، خاصة في الأوقات العصيبة.

وأعرب السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي حضره "الدستور" في مقر السفارة الفلسطينية، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، عن شكره للإعلام المصري والعربي لحضوره المؤتمر ووضعهم على مستجدات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

txt

بعد تفاقم الأزمة الإنسانية.. مساعدات مصر الإنسانية طوق الإنقاذ الأخير لسكان غزة

تفاصيل مؤتمر "فلسطين فى وجه الإبادة"

ويحمل المؤتمر عنوان "فلسطين في وجه الإبادة"، في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي.


وأكد دياب اللوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية، وتمارس إسرائيل ليس إرهاب الدولة المنظم فقط ولكن ارتكاب المجازر الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح "اللوح" أن هناك تدميرا ممنهجا للمستشفيات والمدارس والمساجد، خاصة المراكز الطبية، فهناك ١٤ مركزا خرجت من الخدمة، بجانب استهداف المستشفيات المتبقية خاصة مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بجانب النقص اللوجيستي وانقطاع المياه والكهرباء ومنع دخول البترول وإغلاق المعابر.


وتابع: "غزة تواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات، ونحن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية طالما حذرنا من مغبة الوصول إلى تلك المرحلة بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية في القدس والضفة وحماية المستوطنين والعصابات المسلحة".

وطالب بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضرورة دخول المواد الإغاثية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة، وإعادة ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي ومياه الشرب، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لأزمة صحية تؤدي إلى انتشار أوبئة وأمراض، خاصة في ظل التهجير والنزوح في المدارس والساحات العامة والمساجد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ2329 شهيدا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.

txt

الاحتلال يعلن مرحلة جديدة من الحرب.. والفلسطينيون يرفضون إخلاء غزة رغم الحصار والعدوان

السفير الفلسطيني العدوان الإسرائيلى فلسطين غزة قطاع غزة مصر

مواد متعلقة

بعد قليل.. مؤتمر صحفى للسفير الفلسطينى بالقاهرة بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة تشكل لجنة متابعة إعلامية لإمداد البعثات الدبلوماسية

قيادي بفتح: نزوح الفلسطينين خارج القطاع مستبعد تمامًا

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

قادة فلسطينيون: مصر تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان على غزة

سياسيون فلسطينيون لـ"الدستور": مصر تحرص دائمًا على وقف أى عدوان صهيونى على شعبنا

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟