السفير الفلسطينى بالقاهرة: الإعلام المصرى حمل لواء الدفاع عن قضيتنا

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، اليوم الأحد، أن الإعلام المصري حمل لواء الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مثمنًا موقف القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من دعم وإسناد تاريخي للشعب الفلسطيني، خاصة في الأوقات العصيبة.

وأعرب السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي حضره "الدستور" في مقر السفارة الفلسطينية، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، عن شكره للإعلام المصري والعربي لحضوره المؤتمر ووضعهم على مستجدات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل مؤتمر "فلسطين فى وجه الإبادة"

ويحمل المؤتمر عنوان "فلسطين في وجه الإبادة"، في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي.



وأكد دياب اللوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية، وتمارس إسرائيل ليس إرهاب الدولة المنظم فقط ولكن ارتكاب المجازر الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح "اللوح" أن هناك تدميرا ممنهجا للمستشفيات والمدارس والمساجد، خاصة المراكز الطبية، فهناك ١٤ مركزا خرجت من الخدمة، بجانب استهداف المستشفيات المتبقية خاصة مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بجانب النقص اللوجيستي وانقطاع المياه والكهرباء ومنع دخول البترول وإغلاق المعابر.



وتابع: "غزة تواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات، ونحن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية طالما حذرنا من مغبة الوصول إلى تلك المرحلة بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية في القدس والضفة وحماية المستوطنين والعصابات المسلحة".

وطالب بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضرورة دخول المواد الإغاثية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة، وإعادة ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي ومياه الشرب، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لأزمة صحية تؤدي إلى انتشار أوبئة وأمراض، خاصة في ظل التهجير والنزوح في المدارس والساحات العامة والمساجد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ2329 شهيدا وإصابة 9042 آخرين بجراح مختلفة.