خلال مؤتمر الموردين.. 15 شركة مصرية تلتقي "سيكا الأمريكية" لبحث فرص التصدير

تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غدا الاثنين، بالتعاون مع كلا من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء المؤتمر الأول للموردين بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور شركة سيكا الأمريكية وعدد من الشركات المصرية.

ويأتي ذلك في إطار" مشروع الصادرات في مصر" (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يهدف إلي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناءـ ويعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لربط هذه الشركات مع الشركاء العالميين.

إثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".

وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأمريكية ووقع الاختيار على أكثر من 15 شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة.

فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات التصدير لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.

الترتيب للقاءات ثنائية للمشاركين مع ممثلي شركة سيكا



وأوضح يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة، أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأمريكيين لشركة سيكا، الذين حضروا خصيصا للمؤتمر ويتبعهم زياراتهم الميدانية المعدة لمعاينة آلية التنفيذ.

وتعد سيكا شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والاستدامة في تطوير وإنتاج أنظمة ومنتجات للبناء التجاري والسكني، فضلًا عن الصناعات البحرية والسيارات والطاقة المتجددة.

و تمتلك سيكا مكاتب في أكثر من 100 دولة مع أكثر من 300 منشأة تصنيع وأكثر من 27000 موظف حول العالم. مع مبيعات سنوية تبلغ 11.4 مليار دولار في عام 2022، وتعمل سيكا في جميع مجالات الإنشاءات (إضافات الخرسانة، العزل المائي، مواد الربط والتقفيل، الأرضيات الصناعية، عزل الأسقف، ترميم وتجديد المنشأت، الأغراض الصناعية).