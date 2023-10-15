"بحوث الصحراء" يشارك في فعاليات الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادي الجديد

شارك معهد بحوث الصحراء، في فعاليات ملتقى التمور في إطار المبادرات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في الزراعات النظيفة واستخدام الطاقة المتجددة والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية والتوسع في الصناعات المرتبطة بإنتاج التمور، وبتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

حيث شارك مركز بحوث الصحراء في الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادى الجديد.



وافتتح اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، فعاليات الملتقى بمشاركة محافظى أسوان، والمنوفية، وشمال سيناء، ومطروح وحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين والمزارعين والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية.

ملتقى التمور

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء حرص المركز على المشاركة ضمن فعاليات الملتقى لعرض اهم مخرجات ونتائج البحوث التطبيقية التى تهدف إلى رفع إنتاجية التمور والمكافحة الحيوية لافات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بالواحات المصرية.

وأضاف أن دور المحطات البحثية للمركز بالوادى الجديد وسيوة وتوشكى وبالوظة توفير العديد من شتلات وفسائل النخيل العالية الإنتاج فى ظل خطة الدولة لزراعة 5 مليون نخلة بالإضافة إلى توفير شتلات الخضر والفاكهة للمزارعين والمستثمرين.

إنتاج وصناعة زيت الزيتون والكمبوست

وحضر الملتقي كل من الدكتور محمد حمدى عمار المشرف الفنى على المحطات البحثية للمركز، والدكتور حسام شومان مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادى الجديد، و أوضحا أن دور المحطات أيضًا إنتاج وصناعة زيت الزيتون علاوة على إنتاج الكمبوست الزراعى من مخلفات النخيل.

وكذلك تجربة إنتاج الازولا كبديل أعلاف أخضر صديق للبيئة عالي القيمة الغذائية ومنخفض التكلفة، كما أن المركز يساهم فى إدخال وزراعة البطاطا البيضاء والكاسافا تحت ظروف الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الأسمدة الحيوية والعضوية للمزارعين فى ظل نهج الزراعة العضوية النظيفة بالمحافظة فى ضوء اتجاهات الدولة للحفاظ على التوازن البيئي ورفع الكفاءة الإنتاجية للأراضي.