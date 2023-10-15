الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوركسترا السيمفوني يبدع في عزف كلاسيكيات أبو بكر خيرت على المسرح الكبير (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

أبدع اوركسترا القاهرة السيمفوني، في إحياء حفل الكلاسيكات الموسيقية، الذي أُقيم مساء أمس السبت، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وقيادة المايسترو الإيطالي چيوڤاني بومبيو، ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت، والمغنيين السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل، مع كورال اكابيلا تدريب مايا چيڤينريا.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع نجوم الاحتفالية التي رفعت لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وداخل شباك التذاكر، إذ قدم الأوركسترا مع كورال اكابيلا، برنامج فني مميز ضم مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية منها الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ شوستاكوڤيتش، الأجراس لـ راخمانينوف وافتتاحية إيزيس لـ أبوبكر خيرت.

أوركسترا القاهرة السيمفونى

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب الأعمال المصرية في القالب الكلاسيكي.

أوركسترا القاهرة السيمفوني المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني أبو بكر خيرت

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