عفاف راضي تحيي احتفالية "سمعنا صوتك" لذوى الهمم بمهرجان الموسيقى العربية (اعرف التفاصيل)

تستعد الفنانة الكبيرة عفاف راضي، لإحياء أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التى تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هاني فرحات، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، قيادة المخرج حازم طائل.

تفاصيل احتفالية سمعنا صوتك لأطفال ذوي الهمم بالموسيقى العربية

يقام الحفل تحت عنوان "سمعنا صوتك" لذوي الهمم بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، والذي من المقرر أن ينطلق فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم عفاف راضي، خلال الحفل، رفقة الأطفال برنامج فني مميز يضم باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها: سلم سلم، يلا يا دنيا، يا وابور الساعة 12، يمكن علي باله، لمين يا قمر، وحدي، أبعد يا حب، عوج الطاقية، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك، ومصر هي أمي.

وكان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فى دورته الـ 32، قد وجه الدعوة للأطفال وذوى الهمم من اصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات.

الهدف من دعوة "سمعنا صوتك"

من جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان أن الدعوة تأتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع أن المشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.

38 حفلا بمشاركة 120 فنانا فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

يحتوى برنامج هذا العام على 38 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 120 فنانا منهم 90 مطربا ومطربة و10 عازفيين سوليست و20 قائدا و9 فرق إلى جانب عدد من المجموعات الموسيقية، من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا، وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وأوبرا دمنهور.