الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألفًا لمهربى المهاجرين والحبس للشركاء

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جمال إبراهيم علي أبوالمعاطي، 3 متهمين بتهريب المهاجرين بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة 4 آخرين، شركاء لهم، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، عن تهمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين "السعيد.أ"، وشقيقه، "ب.ج"، و"خ.ر"، و"م. أ"، و"ش.ب"، و"م.ب" بتكوين والانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني، بأن انضموا جميعًا لتلك الجماعة واستغلوا حاجة المجني عليهم ورغبتهم في السفر إلى دولة إيطاليا، فاستقطبوا المجني عليهم وتحصلوا منهم على مبالغ مالية قيمتها "180 ألف جنيه" عن كل مجني عليه، وذلك برضائهم، مقابل ذلك، وقاموا بنقلهم لدولة ليبيا جوا بطريقة شرعية وتم إيواؤهم هناك، وذلك بإرشاد أعضاء الجماعة، مهددين حياة المجني عليهم جميعا وتعريض صحتهم وآمنهم للخطر، ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، وذلك حال كون المجني عليهم أطفالا لم يبلغوا الثمانية عشرة سنة  ميلادية كاملة.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين هيأوا وأداروا مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين، وذلك بدولة ليبيا، ونقلوا وجمعوا المهاجرين به ومنهم المجني عليهم مع علمهم بذلك الأمر وتلك الجناية، وأن المتهمين من الرابع للسابع علموا بالجريمة أولا وبالهجرة غير الشرعية للمجني عليهم ولم يبلغوا السلطات المصرية عنها قبل ضبط الجريمة.

السجن 3 سنوات مهربي المهاجرين محكمة الجنايات تهريب المهاجرين النيابة العامة

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