الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء جلسة المرافعة فى محاكمة رئيس حى عابدين فى الرشوة

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة المرافعة فى محاكمة رئيس منطقة الإسكان، وسكرتير حي عابدين، وموظف بإدارة الطرق خارج الخدمة الآن بتهمة الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية، حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محضر، وعدم إبلاغ الحى بتلك المخالفات من أجل إيقافها.

طلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

الحقيقة رشوة سكرتير حى عابدين محكمة جنايات القاهرة الرشوة الرقابة الإدارية

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