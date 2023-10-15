الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: جهود شعبية وتحركات دبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية سواء على صعيد القيادة السياسية والموقف التاريخي الثابت الذي لم يتغير، إضافة للجهود الشعبية التى أكدت للجميع مكانة فلسطين فى قلوب المصريين جميعهم.

جهود شعبية لدعم القضية الفلسطينية 

وأضاف غنيم أن الجهود الشعبية المبذولة خلال الفترة الأخيرة، والتى تتمثل فى إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتى فى إطار مساندة الإخوة الأشقاء فى فلسطين، بالتزامن مع إرسال التحالف الوطنى قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الانتماء الوطنى والقومى للقضية الفلسطينية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "هذه الجهود وموقف مصر الثابت من القضية أكبر دليل على الانتماء الوطنى والقومى للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية لا مجال للتنازل عن الالتزام الشعبى تجاهها، وهو ما تبلور بقوة فى تسابق المصريين للتبرع بالدم لصالح أهالى قطاع غزة، للحفاظ على حياة الأشقاء وإنقاذهم، ودعم فلسطين حتى تحصل على استقلالها والوقوف بجانب شعبها، وهذا هو المبدأ الأساسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية ولم تحيد عنه منذ عام 1948 لحصولهم على حقوقهم المشروعة وإرساء السلام كخيار استراتيجي لصالح المنطقة".

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حزب "المؤتمر": نؤيد وندعم جميع قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

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عضو التحالف الوطنى يكشف خطوات التبرع لأهالى فلسطين

طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن القيادة السياسية حريصة على طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وإلقاء مزيد من الضوء عليها، وحث المجتمع الدولي على ضرورة عدم التعامل بمعايير مختلفة مع القضية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فى هذه القضية على وجه الخصوص.

حزب المؤتمر القضية الفلسطينية القيادة السياسية التحالف الوطني مصر

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