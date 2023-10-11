الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر": نؤيد وندعم جميع قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب ومؤسس  مجلس القبائل العربية، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية، واصفًا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة، بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال حزب المؤتمر: "إننا جميعًا ندعم ونؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة والعيش في وطنٍ عزيزٍ مكرمٍ دون التدخل في شؤونه الداخلية".

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العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة 

وأضاف حزب المؤتمر، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كل المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر  يعكس حجم المأساة الحقيقية التى يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي، جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمَّن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس السيسي، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

حزب المؤتمر القيادة السياسية المصرية القضية الفلسطينية السيسي قطاع غزة الربان عمر المختار صميدة

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