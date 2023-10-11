الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الغد": حديث الرئيس السيسي يؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام  حزب الغد، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بشأن أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، يؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن مصر لن تقبل بالمساس به.

وأكد إسماعيل، في بيانٍ صحفي له، أن تصريحات الرئيس السيسي، بشأن أن مصر تتابع باهتمامٍ بالغٍ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرًا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، تعتبر أكبر رد على مخطط إعادة توطين فلسطينيي غزة في سيناء.

مصر لن تفرط فى أى شبر من أرضها 

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسي، تؤكد أن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها مهما حدث، كما أنها ستظل تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها التي ارتوت بدماء أبناءها من الشهداء الذين حرروا أرضها في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

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برلمانى: جهود الرئيس تأكيد على الدعم المصرى اللا محدود لحقوق الفلسطينيين

الغد تصريحات المتحدث الإسرائيلى من مصر القومى حديث الرئيس كلية الشرطة

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