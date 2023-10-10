برلماني: تصريحات الرئيس السيسي أكدت الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وعلق: تصريحات الرئيس رسالة مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة.

ونوه “محسن” إلى أن تصريحات الرئيس السيسي، تؤكد التزام مصر بمسئوليتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها تمامًا، خاصة في ظل وحشية الهجوم الإسرائيلي غير المسبوقة على قطاع غزة .

واختتم مؤكدًا ان تصريحات القيادة السياسية جرس إنذار يُنذر بخطورة استمرار الاوضاع في قطاع غزة.

وكان الرئيس السيسي قد أكد فى تصريحات له بأن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وأشار الرئيس السيسي الى اجرائه مباحثات مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة حقنا للدماء.