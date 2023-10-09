حزب المؤتمر في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها في محافظة القاهرة، اليوم الاثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفدًا من حزب المؤتمر برئاسة الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب.

ويأتي ذلك حرصًا على استمرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستماع لجميع الرؤى والمقترحات.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بالسادة الحضور من وفد حزب المؤتمر، مؤكدًا أن الحزب يتمتع بقاعدة عريضة من المؤيدين، مشيرًا إلى أن الحملة أبوابها مفتوحة للجميع، حيث أن الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكافة أطياف المجتمع المصري.

ومن جانبه، تقدم أعضاء حزب المؤتمر بالشكر للحملة الرسمية للمرشح، على حفاوة الاستقبال والترحيب للحزب، مؤكدين أن حزب المؤتمر سيعمل على توعية المواطنين بإنجازات الدولة المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية في جميع قري ومحافظات الجمهورية من خلال فعاليات وأنشطة الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع المحافظات.

وأشار وفد حزب المؤتمر إلى أن الحزب قد أطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء وأفكار ومقترحات المواطنين وأحلامهم وتقديمها للحملة الرسمية.