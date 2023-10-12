قيادي بـ"المؤتمر": الرئيس السيسى أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف “غنيم”، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضى، تأكيد من القيادة السياسية على إعلاء صوت العقل والوقف الفورى للاعتداء الغاشم من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السعيد، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر لا يقبل المزايدة، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أن مصر دائمًا وأبدًا في صدارة المدافعين عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجـل الحــق العربي المشــروع.