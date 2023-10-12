أسامة السعيد: دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس قرارًا ولكن عقيدة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن اختيار التوقيت عن الحديث عن الأزمة الفلسطينية جيد جدًا، حيث إننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشار السعيد، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس قرارًا ولكن عقيدة، فقد قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من الرسائل المهمة خلال كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ونوه السعيد، أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري على الحدود المصرية، ما هو إلا تصفية للقضية الفلسطينية، وهذا ما أدركه الرئيس السيسي.