الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس قرارًا ولكن عقيدة

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن اختيار التوقيت عن الحديث عن الأزمة الفلسطينية جيد جدًا، حيث إننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشار السعيد، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس قرارًا ولكن عقيدة، فقد قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من الرسائل المهمة خلال كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

الرئيس السيسي: "أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد بالعبث بها"

ونوه السعيد، أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري على الحدود المصرية، ما هو إلا تصفية للقضية الفلسطينية، وهذا ما أدركه الرئيس السيسي.

أسامة السعيد دعم مصر للقضية الفلسطنية الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار نصر أكتوبر الأكاديمية والكليات العسكرية الكليات العسكرية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

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