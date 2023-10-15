الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطنى يكشف خطوات التبرع لأهالى فلسطين

غزة
غزة

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني، عن كيفية التبرع للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن التحالف الوطني يفتح الباب للجميع من أجل التبرع من خلال جميع مؤسساته، قائلًا: "برجو كل فئات الشعب التي ترغب في دعم أهل غزة متابعة صفحات التحالف الوطني لمعرفة الفرع الأقرب والتوجه إليه".

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "جمعية صناع الخير تستقبل المساعدات والتبرعات لأهالي غزة، وكل المؤسسات تفتح أبوابها سواء تبرع بالدم أو من خلال مساعدات عينية أو مساعدات نقدية".

نعمل وفق قواعد استراتيجية هامة 

وأضاف: "التحالف منذ بدايته وهو يعمل على قواعد استراتيجية مهمة، أهمها التخطيط الجيد وتلبية الاحتياجات من خلال المخزون لدى مؤسسات التحالف، وأمام كل ذلك فتح باب للمتطوعين للدخول والمساهمة بشكل كبير في التنفيذ، وكلها عوامل تنتج وتثمر سرعة في الأداء وتنظيمًا جيدًا، وتحقيقًا للهدف".

وتابع: "الجمعة الماضي كان شباب مؤسسات التحالف الوطني يعملون كخلية نحل، وسجلنا ملحمة تاريخية في أكبر حملة للتبرع بالدم، وكان الشباب يبدأ بالتبرع، وغيرها من تفاصيل القافلة من تغليف المواد الغذائية والبطاطين والملابس، ومع شروق صباح السبت بدأت القافلات بالتحرك في منتهى التنظيم".        

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