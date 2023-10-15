وكالة آسيوية: مصر تلعب دور صانع السلام فى الشرق الأوسط

قالت وكالة “IANS” الآسيوية إن مصر تلعب دور صانع السلام مع تطور الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على إحلال وإعادة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مصر تواجه التصعيد في غزة

وأوضحت “IANS”، في تقرير لها، أنه منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، سارعت مصر المجاورة إلى تأكيد موقفها كصانع سلام ، وقد حثت القاهرة الجانبين على وقف التصعيد.

حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الحاجة إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإعطاء الأولوية للأمن الداخلي، من خلال إبقاء الحدود بين سيناء وغزة مغلقة، مضيفًا: "موقف مصر واضح للغاية".

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال أدرعي: "نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع، والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم"، على حد تعبيره.

وأضاف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "x": أبلغكم بأن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا، مرفقًا خريطة توضح المحور المذكور.

وتابع: حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبًا إلى خان يونس، إذا كانت تهمهم سلامتكم وسلامة، اتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا.