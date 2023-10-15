الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القصير" و"رحمي" يبحثان موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول بالغربية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

استغلال الأصول

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل الاستغلال الأمثل الأصول التابعة للوزارة بالمحافظة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.

المشروعات الزراعية 

وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج  النباتي،  أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي أطلقها الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، فضلا عن دعم مزارعي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

وكان عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لمتابعة أعمال الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الحفاظ على سمعة  الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات التي حققها  هذا القطاع  خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وايضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الاصل الحيواني.

وأشار القصير إلى أنه لا مجال للتراخي أو التهاون، ويجب متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وأن مصر تمتلك  عدد من المعامل المرجعية الدولية، على مستوى عالي من الدقة والحاصلة على شهادات الجودة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمي.

-القصير رحمي يبحثان موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول بمحافظة

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