الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دولارات دولارات" في المركز الأخير.. قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

افلام موسم صيف
افلام موسم صيف

تشهد دور العرض السينمائي في مصر منافسة قوية للغاية بين الأفلام المعروضة بشباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي إيرادات الأفلام بشباك التذاكر أمس السبت 1.052.708 جنيها.

قائمة إيرادات أفلام السينما 

واصل فيلم “ فوي فوي فوي ” التربع على عرش الإيرادات حيث حقق الفيلم أمس إيرادات قدرت  411.370 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي ومحمد عبد العظيم وحنان يوسف، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

وحصد  فيلم “وش في وش” 177.923 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج  وليد الحلفاوي.

ويلاحقه  فيلم “حسن المصري” في والذي حقق  173.932 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم ودياموند بو عبود ومراد مكرم وفريال يوسف، ويعد الفيلم من إخراج سمير حبشي.

تلاه فيلم “العميل صفر” محققًا  152.984جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومنذر رياحنة، ويعد الفيلم من تأليف وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وحقق  فيلم “سكر” أمس إيرادات بلغت 95.571 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجدة زكي ومحمد ثروت وريهام الشنواني وحلا الترك ومعتز هشام، ويعد الفيلم من تأليف هبة المشاري، وإخراج تامر المهدي.

وجمع فيلم أولاد حريم كريم  أمس، إيرادات وصلت 18.060 ويشارك في بطولة الفيلم كل من مصطفى قمر وبشرى ورنا رئيس وتيام قمر، ويعد الفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

فيما حقق فيلم “بيت الروبي” 17.030 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، ويعد الفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

أما  فيلم “مستر إكس” فقد جمع أمس 2872 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل، ويعد الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وحصد فيلم “البعبع” 1710 جنيها في إيرادات الأمس ويشارك في بطولة الفيلم كل من أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن والطفل جان رامز، ويعد الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتذيل القائمة فيلم “دولارات دولارات” محققًا 1256 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي وراندا البحيري وصلاح عبد الله، ويعد الفيلم من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.

ايرادات افلام السينما إيرادات افلام السينما امس إيرادات افلام موسم صيف 2023 السينمائي قائمة إيرادات افلام دور العرض السينمائي أمس دولارات دولارات

مواد متعلقة

محققة 1.9 مليون جنيه.. قائمة إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الأربعاء

إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"