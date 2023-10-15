"دولارات دولارات" في المركز الأخير.. قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

تشهد دور العرض السينمائي في مصر منافسة قوية للغاية بين الأفلام المعروضة بشباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي إيرادات الأفلام بشباك التذاكر أمس السبت 1.052.708 جنيها.

قائمة إيرادات أفلام السينما

واصل فيلم “ فوي فوي فوي ” التربع على عرش الإيرادات حيث حقق الفيلم أمس إيرادات قدرت 411.370 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي ومحمد عبد العظيم وحنان يوسف، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

وحصد فيلم “وش في وش” 177.923 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

ويلاحقه فيلم “حسن المصري” في والذي حقق 173.932 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم ودياموند بو عبود ومراد مكرم وفريال يوسف، ويعد الفيلم من إخراج سمير حبشي.

تلاه فيلم “العميل صفر” محققًا 152.984جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومنذر رياحنة، ويعد الفيلم من تأليف وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وحقق فيلم “سكر” أمس إيرادات بلغت 95.571 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجدة زكي ومحمد ثروت وريهام الشنواني وحلا الترك ومعتز هشام، ويعد الفيلم من تأليف هبة المشاري، وإخراج تامر المهدي.

وجمع فيلم أولاد حريم كريم أمس، إيرادات وصلت 18.060 ويشارك في بطولة الفيلم كل من مصطفى قمر وبشرى ورنا رئيس وتيام قمر، ويعد الفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

فيما حقق فيلم “بيت الروبي” 17.030 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، ويعد الفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

أما فيلم “مستر إكس” فقد جمع أمس 2872 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل، ويعد الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وحصد فيلم “البعبع” 1710 جنيها في إيرادات الأمس ويشارك في بطولة الفيلم كل من أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن والطفل جان رامز، ويعد الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتذيل القائمة فيلم “دولارات دولارات” محققًا 1256 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي وراندا البحيري وصلاح عبد الله، ويعد الفيلم من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.