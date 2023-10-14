محققة 1.9 مليون جنيه.. قائمة إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

تنافست 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر أمس، وذلك بعد سحب عدد من الأفلام من دور العرض السينمائي.

وسجَّلت أفلام دور العرض السينمائي في مصر مجتمعة أمس، إيرادات قُدرت 1.906.905 جنيه.

قائمة إيرادات أفلام السينما

وتصدَّر فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" شباك التذاكر، حيث حقق بالأمس، إيرادات بلغت 729.137 جنيه، والعمل يدور في إطار اجتماعي إنساني كوميدي، من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

تلاه فيلم "حسن المصري"، لأحمد حاتم، بإيرادات قُدّرت 314.711 جنيه.

والفيلم يدور في إطار أكشن درامي، يشارك في بطولته أحمد حاتم، دياموند بو عبود، مراد مكرم، وفريال يوسف، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي.

وحقق فيلم "وش في وش" أمس الجمعة، إيرادات بلغت 295.698 جنيه، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

بينما حصد فيلم "العميل صفر" إيرادات أمس بلغت 281.474 جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يقدم بطولته أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، وفيدرا، ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

وحقق فيلم "سكر" إيرادات قدرت بـ 214.836 جنيه، والفيلم مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ"صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وهو من بطولة الفنانة ماجدة زكي، وحلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبوالحسن وآخرين.

كما حقق فيلم "أولاد حريم كريم" 31.276 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبدالجليل، وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

بينما اكتفى فيلم "بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز، بتحقيق إيرادات قدرت بـ 27.894 جنيه.

وحقق فيلم "مستر إكس" إيرادات بلغت 4866 جنيهًا، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

تلاه فيلم "دولارات دولارات" محققًا إيرادات بلغت أمس قيمتها 4170 جنيهًا، والفيلم تقوم ببطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل وأمينة وصلاح عبدالله وهالة فاخر.

وحقق فيلم "البعبع" إيرادات بلغت 2843 جنيهًا، ليتذيل العمل قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس، ويقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن، وإخراج حسين المنباوى.