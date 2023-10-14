السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محققة 1.9 مليون جنيه.. قائمة إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

افلام السينما 2023
افلام السينما 2023

تنافست 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر أمس، وذلك بعد سحب عدد من الأفلام من دور العرض السينمائي. 

وسجَّلت أفلام دور العرض السينمائي في مصر مجتمعة أمس، إيرادات قُدرت 1.906.905 جنيه.

قائمة إيرادات أفلام السينما 

وتصدَّر فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" شباك التذاكر، حيث حقق بالأمس، إيرادات بلغت 729.137 جنيه، والعمل يدور في إطار اجتماعي إنساني كوميدي، من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

تلاه فيلم "حسن المصري"، لأحمد حاتم، بإيرادات قُدّرت 314.711 جنيه.

والفيلم يدور في إطار أكشن درامي، يشارك في بطولته أحمد حاتم، دياموند بو عبود، مراد مكرم، وفريال يوسف، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي. 

وحقق فيلم "وش في وش" أمس الجمعة، إيرادات بلغت 295.698 جنيه، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

بينما حصد فيلم "العميل صفر" إيرادات أمس بلغت 281.474 جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يقدم بطولته أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، وفيدرا، ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

وحقق فيلم "سكر" إيرادات قدرت بـ 214.836 جنيه، والفيلم مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ"صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وهو من بطولة الفنانة ماجدة زكي، وحلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبوالحسن وآخرين. 

كما حقق فيلم "أولاد حريم كريم" 31.276 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبدالجليل، وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

بينما اكتفى فيلم "بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز، بتحقيق إيرادات قدرت بـ 27.894 جنيه. 

وحقق فيلم "مستر إكس" إيرادات بلغت 4866 جنيهًا، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

تلاه فيلم "دولارات دولارات" محققًا إيرادات بلغت أمس قيمتها 4170 جنيهًا، والفيلم تقوم ببطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل وأمينة وصلاح عبدالله وهالة فاخر. 

وحقق فيلم "البعبع" إيرادات بلغت 2843 جنيهًا، ليتذيل العمل قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس، ويقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن، وإخراج حسين المنباوى. 

ايرادات افلام السينما إيرادات افلام شباك التذاكر قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس إيرادات فيلم فوي فوي فوي

مواد متعلقة

إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

"على الزيرو" يتذيل القائمة.. بالأرقام إيرادات افلام دور العرض السينمائي

تراجع ملحوظ في إيرادات أفلام السينما بدور العرض

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة