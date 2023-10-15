الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء العمل في مجزر سنورس العمومي في الفيوم

افتتاح وبدء العمل
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بأنه جرى أمس السبت، افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس العمومي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتطوير، وذلك بحضور أحمد فايز محمود مدير إدارة سنورس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارة.

وأضاف رئيس المركز أنه تم التوجيه بالتنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز سنورس والإدارة البيطرية، لتنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، بمتابعة سير العمل بالمجزر بصفة مستمرة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المجزر ومتابعة توافر المرافق الأساسية وتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت لتيسير حركة العمل وانتظام تقديم خدمات المجزر. 

وكان قد تفقد  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أعمال قافلة كلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة المجانية، بالتنسيق مع محافظة الفيوم، بمدرسة الرزنه للتعليم الأساسي بقرية الصبيحي، التابعة لمركز يوسف الصديق، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتلاميذ المدرسة وأهالي القرية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضم القافلة الطبية التى تؤدي خدماتها على مدار يومين بقرية الصبيحي تخصصات، جراحة الأسنان وعلاج اللثة، وخلع وحشو الأسنان والجذور، وازالة الرواسب الجيرية، وعلاج أسنان الأطفال، وتصاحب القافلة عيادة متنقلة لعلاج الأسنان، وندوات تثقيفية وتوعوية، من خلال مسرح العرائس للتلاميذ، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وطرق علاجها في مراحلها المبكرة، كما يصحبها عرض افلام تسجيلية عن الغذاء الصحي ووسائل نظافة الأسنان.

وتابع محافظ الفيوم، أقسام القافلة المختلفة، واطمأن على سير عملها، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنظيم القافلة، من كلية طب أسنان قصر العيني.

افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
افتتاح وبدء العمل بمجزر سنورس الفيوم بعد إحلاله وتطويره
IMG-20231015-WA0008
IMG-20231015-WA0008
افتتاح بمجزر سنورس الفيوم رئيس مركز ومدينة سنورس محافظ الفيوم

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