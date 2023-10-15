الأحد 15 أكتوبر 2023
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مصر

وزير النقل السودانى: اهتمام القيادة بمعبرى أرقين وأشكيت يعزز علاقات التعاون المشترك مع مصر

وزير النقل السوداني
وزير النقل السوداني المكلف

أكد وزير النقل السوداني المكلف، هشام على أحمد أبوزيد، أن اهتمام القيادة بمعبري أرقين وأشكيت البريين من خلال الإجراءات وعمليات التحسين وتطوير الأداء التشغيلية يعزز علاقات التعاون المشترك بين مصر والسودان، لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية.

وقال وزير النقل السوداني، في تصريحات اليوم، إن زيارته إلى مدينة وادي حلفا، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين السودان ومصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين وإنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة- تهدف إلى التأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكل دقة وإتقان.

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وأضاف أن التوجيهات تتضمن زيادة ساعات العمل في معبري أشكيت وأرقين البريين، حيث سيتم تمديد ساعات العمل لتوفير خدمة أفضل وأسرع للمسافرين والبضائع وإيجاد حلول لعمليات سداد الرسوم الحكومية لكل الوحدات عبر آليات سداد مرنة متاحة للجميع.

وأكد على ضرورة تطوير وتحسين آليات عمل المعابر البرية بين البلدين، ومراجعة التسلسل الإجرائي لعمليات النقل وتخليص البضائع، بحيث تكون آمنة وفعالة ومتوافقة مع أعلى المعايير المعمول بها عالميًا.

كما قام الوزير بزيارة الحظيرة الجمركية، مشيدًا في الوقت ذاته بالقفزة النوعية في نتائج التشغيل من حيث معدلات عدد المركبات الواردة وعدد المركبات التي تكتمل إجراءات تخليصها خلال اليوم، ومهنئًا فريق شرطة حسب الكريم المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، وكل العاملين بمحطة وادي حلفا على هذه النتائج القياسية في الأداء منذ يوم الأربعاء الماضي، والتي أدت إلى سحب وإزالة التكدس في المناطق المحايدة في كل من معبري أرقين وأشكيت البريين.

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وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميناء الشهيد الزبير النهري بمحلية وادي حلفا والإقليم الشمالي لهيئة سكك حديد السودان، للوقوف على أعمال التطوير والتأهيل بميناء وادي حلفا النهري، وبحث إعادة تشغيل خط سكة حديد حلفا أبوحمد.

كما تخللت الزيارة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المشغلين لقطاع النقل البري للبضائع والركاب.

وزير النقل السوداني هشام علي أحمد أبوزيد معبري أرقين وأشكيت مصر والسودان تخليص البضائع مدينة وادي حلفا القائد العام للقوات المسلح عبدالفتاح البرهان

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