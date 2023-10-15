الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من تاجر أفاد فيه بتعرضه الخطف أثناء وجوده أمام منزله، حيث حضر له 4 أشخاص وادعوا أنهم رجال مباحث وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم اجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منها عقار.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن صحة الواقعة وأن وراءها سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب حرضتهم المتهمة الأولى على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون، تم القبض على المتهمين،واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
 

جنايات القاهرة خطف تاجر قسم شرطة الزيتون الخطف النيابة العامة

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