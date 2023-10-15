فايننشال تايمز: التصعيد في غزة يهدد الاقتصاد العالمي

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الصراع في الشرق الأوسط والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة من شأنه أن يهدد الاقتصاد العالمي ويهدد أسعار النفط بينما يحاول الاقتصاد العالمي التعافي بالفعل.

التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد الاقتصاد العالمي

وأوضحت "فايننشال تايمز" في تقرير لها أن وزراء المالية والمسؤولون في عدد من دول العالم حذروا من أن شبح صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يشكل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي في الوقت الذي يخرج فيه العالم من الصدمات الناجمة عن وباء كورونا “كوفيد-19” والحرب الأوكرانية.

وقالوا إن التوترات الإقليمية الأوسع ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة، وذلك في ختام اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب هذا الأسبوع.

ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم

وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، لصحيفة فايننشال تايمز "إذا كنا نواجه أي تصعيد أو امتداد للصراع إلى المنطقة بأكملها، فسنواجه عواقب وخيمة"، مضيفًا أن المخاطر تتراوح بين ارتفاع أسعار الطاقة مما يؤدي إلى التضخم، إلى انخفاض الأسعار.

وحذرت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، من "سحابة غائمة تضرب الاقتصاد العالمي"، مما لخص المخاوف بين المندوبين في مراكش من أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط فاترة.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، هذا الوقت بأنه "أخطر وقت شهده العالم منذ عقود".

وقبل الاجتماعات، أعرب المسؤولون عن ارتياحهم لأن البنوك المركزية تمكنت من كبح التضخم دون إثارة ركود صريح - متجنبة الخطر الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي في أبريل عندما تحدث عن "هبوط حاد" محتمل للاقتصاد العالمي.

وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قبل الحدث، إن البنوك المركزية يبدو أنها شددت السياسة النقدية، وكبحت نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل "دون المبالغة في ذلك".

ولكن مع اجتماع المندوبين، أصبح المزاج مظلمًا مع امتزاج العواقب الأوسع نطاقًا للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالقلق الكامن بشأن نقاط الضعف المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وأشار تحليل صندوق النقد الدولي إلى تفاقم اتجاهات النمو على المدى الطويل، حيث تكافح الاقتصادات لرفع الإنتاجية، وتتزايد الحواجز أمام التجارة الحرة وسط تفاقم التوترات السياسية، وارتفاع الدين العام في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير بالملاحظة في توقعات صندوق النقد الدولي القصيرة الأجل ــ التي أعدها قبل اندلاع أعمال العنف في الشرق الأوسط ــ الافتقار إلى النقاط المضيئة الواضحة خارج نطاق حفنة من البلدان مثل الولايات المتحدة أو الهند.

الخطر الاقتصادي يهدد العالم

ويقول المسؤولون بحسب "فايننشال تايمز" إن الخطر الاقتصادي الرئيسي في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023 كان يتمثل في تصعيد القتال في إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع، وهذا لن يؤثر على الثقة فحسب، بل قد يضيف فورة تضخمية جديدة إلى الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من سلسلة من صدمات الأسعار.

ويعتقد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة من شأنه أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وقالت جيتا جوبيناث، نائبة رئيس صندوق النقد الدولي: إن العالم يواجه "عددًا كبيرًا من الصدمات" بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحتملة على أسعار الطاقة.

وأضافت جوبيناث: “مستويات الديون وصلت إلى مستويات قياسية وفي نفس الوقت نحن في بيئة أسعار الفائدة الأعلى على المدى الطويل لذا يمكن أن تسوء الأمور”.

وقال باسشال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن السؤال الاقتصادي الكبير يدور حول ما إذا كان الصراع سيكون له تأثير على توقعات التضخم، وما يمكن أن يعنيه ذلك لخفض ضغوط الأسعار في عام 2024 وسوف تستمر أوروبا في النمو مع استمرار النمو وتوقع أن يستمر الصراع، ولكن بوتيرة أقل.



