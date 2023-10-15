الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الثلاثاء.. قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو لبحث ما يجرى فى غزة

غزة
غزة

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل عبر الفيديو لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال المسؤول البلجيكي في بيان «دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء المقبل الساعة 17،30، ومن الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضح وموحد يعكس تعقيدات الوضع الراهن».

 

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

 

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، وسيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو»، بحسب «فرانس برس».

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إسرائيل على «تجنب وقوع كارثة إنسانية». 

 

وقال لصحفيين «الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير»، مشددًا على أن «النظام الصحي على وشك الانهيار» و«المشارح مكتظة»، وتابع «حتى الحروب لها قواعد».

 

وتم تدمير 1300 مبنى في قطاع غزة وأعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركّز.

 

 وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

المسؤول البلجيكي الإحتلال الإسرائيلي حماس الاتحاد الأوروبي المفوضية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورى على استهداف إسرائيل مطار حلب

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. هجوم إسرائيلى يستهدف مطار حلب شمال سوريا

عاجل.. وصول قوافل الإغاثة المقدمة للشعب الفلسطينى إلى العريش (صور)

باستخدامها الذكاء الاصطناعى.. إعلامى أمريكى يكشف كذب نتياهو حول صور مفبركة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"