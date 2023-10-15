الثلاثاء.. قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو لبحث ما يجرى فى غزة

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل عبر الفيديو لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول البلجيكي في بيان «دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء المقبل الساعة 17،30، ومن الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضح وموحد يعكس تعقيدات الوضع الراهن».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، وسيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو»، بحسب «فرانس برس».

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إسرائيل على «تجنب وقوع كارثة إنسانية».

وقال لصحفيين «الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير»، مشددًا على أن «النظام الصحي على وشك الانهيار» و«المشارح مكتظة»، وتابع «حتى الحروب لها قواعد».

وتم تدمير 1300 مبنى في قطاع غزة وأعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركّز.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.