السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال مؤتمره الجماهيري الأول..

فريد زهران : لست عاطلا بالعمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

فريد زهران
فريد زهران

ألقى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث المرشح الرئاسي فريد زهران خلال كلمته، عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في ١٩٧٧، اعتراضا على ارتفاع الأسعار.

وقال زهران: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشر وانتجت للكثير من الكتاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".

فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه بتزكية ٣٠ نائبا

وكان المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران تقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بتزكية ٣٠ نائبا من مجلس النواب.

واختار فريد زهران الشمس رمزا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المرشح الرئاسي فريد زهران المؤتمر الشعبي العمل السياسي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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