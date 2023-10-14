المرشح الرئاسي فريد زهران يصل المنوفية لعقد مؤتمر شعبي للانتخابات

وصل فريد زهران المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى مدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية مسقط رأسه مساء اليوم السبت، وذلك لعقد أول مؤتمر في السباق الانتخابي والذي يخوضه أربعة مرشحين وسوف يعلن عن برنامجه الانتخابي وخطته للمرحلة القادمة.

فريد زهران يحصل على 30 تزكية برلمانية ويتقدم إلى اللجنة المشكلة لقبول طلبات المرشحين لخوض السباق الانتخابي

وكان قد تقدم الكاتب فريد زهران ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تذكيته من جانب ثلاثون عضو بمجلس النواب المصري وحصوله على 25 ألف توكيل، وأجرى الكشوفات الطبية اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب المصري الديمقراطي والعدل يختارون مهندس أشرف حلمي منسقًا للمكتب التنفيذي ومديرًا للحملة

وكان المكتب التنفيذي للحملة أقر في اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، منسقًا للمكتب التنفيذي ومديرًا للحملة، وعبد العزيز الشناوي، مقررًا للمكتب التنفيذي ونائبًا لمدير الحملة.

النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي متحدثين رسميين للحملة

كما أقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهما: النائبة أميرة صابر، والدكتور معتز الشناوي، وفي وقت سابق اختارت الحملة الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية.

ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر كلا من المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحالي، المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وكان قد قرر الكاتب فريد زهران تدشين الحملة الانتخابية من مسقط رأسه مدينة سرس الليان وذلك لانتمائه لوطنه وحبه لبلده وعشقه لها وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين وبعض ممثلي الحزب الداعم.