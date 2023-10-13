الكشف بالمجان على 1316 مواطن خلال قافلة علاجية بقرى المنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع بمركز تلا، استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الصحية.

10 تخصصات اشتملت عليها قافلة كفر ربيع المجانية

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة شملت “2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، وأسنان”، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1316 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 183 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف 106 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.