السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع اصطفاف المعدات استعدادًا للتعامل مع الطوارئ والأزمات

اصطفاف المعدات بالمنوفية
اصطفاف المعدات بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن قيام الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بتنظيم اصطفاف ميدانى لكل المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل فى نطاقه لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.

وأشار المحافظ، إلى قيام اللجنة المشكلة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد بمواصلة جهودها فى حصر وفحص الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات للتأكد من جاهزيتها وصيانتها،  وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجهًا بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ المنوفية، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية اصطفاف المعدات الاستعدادات القصوى لمجابهة الأزمات والكوارث لجنه متابعة المركبات الفنية

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