"مياه المنوفية": بدء تنفيذ أنشطة توعية بالمدارس لترشيد الاستهلاك

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنشطة توعوية متعددة بعدد من مدارس المحافظة بهدف نشر الوعي المائي لدى الطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة للمحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم تنفيذ عدة أنشطة التوعية بمختلف مدارس المحافظة وفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بهدف نشر ثقافة الوعي المائي وتوصيل رسائل مختلفة تهدف لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى والنشء.

أنشطة توعوية للطلاب

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن فريق التوعية نفّذ عدة أنشطة لتعريف الطلاب على أهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود على الدولة والأسرة والفرد من توفير المياه والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على الصرف الصحي بالمنازل.

وأضاف تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية داخل المدرسة من ورش حكي ومسابقات فنية ومسابقات وتلوين وأنشطة تفاعلية وتوعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك تعريفهم بالمشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وطرق المحافظة عليها مثل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تحث على ترشيد الاستهلاك.