فوز الدكتور أحمد القرش بمعقد نقيب أطباء المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية، النتيجة النهائية لفرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية والتي أسفرت عن فوز الدكتور أحمد القرش بمقعد نقيب الأطباء في المنوفية بنحو 444 صوتًا.

فوز الدكتور أحمد القرش بمقعد النقيب

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية، أن حصول المتنافسون على مقعد النقيب، وهم الدكتور أحمد القرش على 444 صوتًا، والدكتور ثروت شمس الدين 60 صوتًا، والدكتور حسني الفيومي 48 صوتًا، والدكتور عبد الباري العجيزي 339 صوتًا، والدكتور محمد طه بدوي 3 أصوات، وسط تواجد للجمعية العمومية منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

كما أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز كلا من الدكتور أحمد ولاش، والدكتور عباس العناني، بمقعدي فوق السن، حيث حصل الدكتور أحمد ولاش على 455 صوتًا، والدكتورة إيناس الخولي على 332 صوتًا، والدكتور عباس العناني على 446 صوتًا، والدكتور محمد النجار على 415 صوتًا، والدكتور محمد طه بدوي على 24 صوتًا، والدكتورة ندا ضحا على 40 صوتًا.

كما أوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية، فوز كلا من الدكتور محمد السنباوي، والدكتور محمد الشافعي بمقعدي تحت السن، حيث حصل المتنافسون، وهم الدكتور محمد السنباوي على 509 أصوات، والدكتور محمد الشافعي على 549 صوتًا، ومحمد رضا الشيخ على 359 صوتًا، والدكتورة مروة خليل على 335 صوتًا.

الهدوء يسود الجو العام للجمعيه العمومية

وسادت حالة من الهدوء بين أطباء الجمعية العمومية لنقابة أطباء المنوفية، حيث حرص الجميع على التصافح، مؤكدين أنهم في البداية و النهاية زملاء وأصدقاء و تنافسوا منافسة شريفة في انتخابات تهدف لخدمة المهنة والأطباء في المحافظة.