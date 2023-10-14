مستشار عسكرى: مصر لا تعمل بعشوائية وإنما تدعم الشعب الفلسطينى بثوابت

علق اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفًا حجم الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مصر تقدر القضية الفلسطينية، وتسعى إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، والسعي نحو تهدئة الأوضاع.

وأضاف، أن موقف مصر تجاه هذه الأزمة هو وقف تصعيد الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالاتصال بين الأطراف، حتى لا يُقتل الأبرياء، موضحًا أن هناك مطالبة لمجلس الأمن للتدخل وحل هذه الأزمة.

وأكد أن الدولة المصرية لا تعمل بعشوائية ولكن تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية المدينة للتصرفات الإسرائيلية والتكاتف مع الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.